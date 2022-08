Jandira seleciona 50 operadores logísticos e 30 operadores de empilhadeira

Nesta sexta-feira (19) haverá processo seletivo em Jandira para preenchimento de 50 vagas de operador logísitico e 30 vagas de operador de empilhadeira.

Os candidatos deverão comparecer com documentos e currículo na Casa do Trabalhador (Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro) às 8h. As senhas serão distribuídas até às 14h30.

Os requisitos e informações das vagas são:

• Operador Logístico: vaga temporária com chance de efetivação para pessoas do sexo masculino com Ensino Médio completo e residente em Jandira, Barueri ou Itapevi. Experiência será considerado um diferencial, mas também pode ser o primeiro emprego.

• Operador de Empilhadeira: sexo masculino; com Ensino Médio completo e residente em Jandira, Barueri ou Itapevi. É necessário ter experiência e curso da área em dia.