Jandira tem vagas de controlador de acesso, serralheiro, ajudante geral e mais

A Casa do Trabalhador de Jandira anunciou na sexta-feira (4) 55 vagas de emprego. As oportunidades são para diversas áreas, para candidatos com idade entre 18 e 50 anos.

Entre as vagas disponíveis estão serralheiro meio oficial (21 vagas), auxiliar de limpeza (20), controlador de acesso (5), mecânico de veículos (3) auxiliar de monitoramento (2), serralheiro (2), ajudante geral (1) e técnico de segurança do trabalho PcD (1).

A função de serralheiro exige ensino fundamental completo. As demais vagas exigem o ensino médio completo e experiência, com exceção do cargo de mecânico de veículos.

Os candidatos devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira até segunda-feira (7), localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 333, no Centro, das 8h às 17h, para entregar o currículo.

Também é possível enviá-lo para o e-mail curriculos@jandira.sp.gov.br. Em caso de dúvidas eu mais informações, a Secretaria de Indústria e Comércio atende presencialmente ou por telefone (11) 4707-6025.