Jandira terá processo seletivo para 50 vagas de operador logístico

Jandira realiza amanhã (12) e sábado (13) processo seletivo para preenchimento de 50 vagas de operador logístico. As oportunidades são temporárias, mas há possibilidade de efetivação. O colaborador terá o salário de R$ 1.439,00 + vale transporte no valor de R$ 10 ao dia e refeição no local.

A seleção será nesta sexta-feira (12) e sábado (13), às 8h, na Casa do Trabalhador de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro). Os candidatos devem comparecer com os documentos pessoais com foto (CPF e RG) e currículo.

A Casa do Trabalhador de Jandira oferece ainda outras oito vagas: sepultadores (3 vagas), coveiro (1 vaga), caldeireiro (1 vaga), oficial de manutenção (1 vaga), pintor de manutenção (1 vaga) e assistente de venda (1).

Os interessados devem entregar o currículo também na Casa do Trabalhador até sexta-feira (12), das 8h às 17h, ou então enviá-lo por e-mail para: curriculos@jandira.sp.gov.br.