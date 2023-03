Jantar completo para duas pessoas a partir de R$ 99,90 está de volta ao Outback

O Outback Steakhouse, que tem restaurantes em Osasco, Barueri e região, traz de volta a promoção que faz o maior sucesso na rede: jantar completo para duas pessoas com valores que variam entre R$ 99,90 e R$ 129,90.

Desta vez, os clientes podem escolher entre seis opções de combos deliciosos. Além da costela mais famosa e amada, com ou sem steak, estão disponíveis na promoção o Tomahawk, um corte nobre suíno recém-lançado pela marca; ou hambúrgueres, inclusive o vegetariano; e todos com dois acompanhamentos e duas bebidas.

A promoção vai até o dia 16 de abril nos restaurantes físicos do Outback, a partir das 17h. Para aproveitar os valores especiais, é necessário apresentar um print da campanha nas redes sociais ou mencionar a promoção no início do atendimento.

Na região, o Outback tem unidades em Alphaville, Shopping Tamboré, em Barueri; SuperShopping Osasco, Shopping União, em Osasco; e no Shopping Granja Vianna, em Cotia.