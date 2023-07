Jardim do Engenho receberá a próxima edição do “Prefeitura no Seu Bairro” de Cotia

Jardim do Engenho receberá a próxima edição do “Prefeitura no Seu Bairro”...

Na terça-feira (25), das 13h às 16h30, a Prefeitura de Cotia realiza no Jardim do Engenho mais uma edição do Programa ‘Prefeitura no Seu Bairro’.

A ação leva para os bairros diversos serviços públicos municipais como cadastro em projetos sociais, informações sobre programas de segurança, vacinação, cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, serviços em parceria com o Sebrae Aqui, orientação jurídica, Defesa Civil, educação ambiental, atividades culturais, entre outros serviços.

Os serviços estarão disponíveis na Escola Municipal Jardim do Engenho (Rua das Doninhas, 14).

Confira todos os serviços oferecidos:

Análise de caderneta de vacina e vacinação;

Emissão de cartão do SUS;

Aferição de pressão arterial e destro;

Teste rápido de hepatite;

Agendamento de mamografia e Papanicolau;

Consulta com clínico e pediatra;

Saúde bucal;

Cadastro para vagas de emprego;

Carteira de trabalho digital;

Entrada em seguro desemprego;

Boletim de ocorrência on-line;

Elaboração de currículo;

Foto 3×4;

Orientação jurídica e do Procon;

Apresentação cultural;

Balcão de anistia de juros e multas para impostos municipais vencidos até 31/12/2022;

Inscrições em projetos sociais;

Atualização de Cadastro Único;

E emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista);

Serviços do Sebrae Móvel;

Informações sobre o programa Guardiã Maria da Penha;

Emissão de cartão de estacionamento para idosos e PCD;

Informações sobre ouvidoria e assessoria jurídica;

Informações sobre regularização fundiária e de edificações;

Informações sobre a Defesa Civil;

Doação de mudas de árvores nativas.