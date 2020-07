JBS doa mais de 200 mil itens de combate ao coronavírus para Saúde de Osasco

Na terça-feira (30), a JBS, rede da indústria de alimentos que possui fábrica em Osasco, doou à Saúde do município 20 mil litros de álcool em gel e 205 mil equipamentos de proteção individual, entre aventais, máscaras cirúrgicas N95, luvas, toucas e viseiras faciais, para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

A ação faz parte do programa da empresa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, que vai beneficiar mais de 200 municípios em todo o país. No estado de São Paulo, serão doados R$ 39 milhões em recursos, sendo R$ 29 milhões para 34 cidades paulistas e R$ 10 milhões para o estado.

“É muito significante poder contribuir com diversas comunidades do estado. As doações chegam em um momento importante para o atendimento da população e para ajudarmos a salvar vidas”, disse Silvio Moura, gerente industrial da unidade da JBS em Osasco, durante a entrega dos donativos, na Maternidade Amador Aguiar.

“A soma de forças é necessária para preservarmos vidas. Temos várias empresas que têm se mostrado parceiras nesse momento. Primeiro queremos agradecer a parceria e informar que todas as doações contribuirão para reduzir os impactos do coronavírus sobre a nossa população”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Em todo o país, a estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a doação de R$ 400 milhões, que serão revertidos em recursos de acordo com o diagnóstico realizados pela JBS, junto aos sistemas de saúde municipais e estaduais.