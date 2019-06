Jeep Renegade chega a marca de 200 mil unidades vendidas

O Jeep Renegade chegou ao mercado em abril de 2015 com o objetivo de reinventar o segmento dos utilitários-esportivos compactos e expandir a linha de veículos da marca. O modelo, que mantém a capacidade 4×4 e o estilo de vida aventureiro pelos quais a Jeep é conhecida, acaba de atingir a marca de 200 mil unidades vendidas no Brasil.

Desde a estreia, os números de venda do Jeep Renegade são expressivos. Com apenas cinco meses do lançamento, o SUV compacto chegou ao Top 10 dos automóveis.

Pouco depois, em dezembro de 2015, bateu o recorde de vendas mensais de um utilitário-esportivo no Brasil. No mês seguinte, alcançou o Top 5 no ranking, posição inédita para um SUV. Além disso, o Renegade possibilitou pela primeira vez na história, que a Jeep assumisse a liderança geral da categoria de SUVs, conquistada em 2016 e mantida até hoje.

Já em 2017, o modelo comemorou a marca de mais de 100 mil veículos emplacados e ainda ajudou a consolidar a marca Jeep na nona posição no ranking geral de automóveis.

De dezembro passado até este momento, o Renegade é o SUV mais vendido do Brasil – seguido do “irmão” Jeep Compass. Apenas nos primeiros cinco meses de 2019, foram mais de 27 mil unidades vendidas, 50% a mais que no mesmo período de 2018.

O SUV compacto continua sendo o único no segmento a não derivar de carro de passeio e a ter motor turbo diesel, câmbio automático de nove marchas, tração 4×4 com reduzida, controle de descida e seletor de terrenos, além da suspensão independente nas quatro rodas em todas as versões. Também foi o primeiro veículo nacional a obter cinco estrelas para proteção de adultos e crianças nos testes do programa independente Latin NCAP.

Novidades no Jeep Renegade

E os lançamentos não param. No mês passado, a marca lançou o competitivo pacote Night Eagle, exclusivo para o Renegade Sport Flex A/T. A versão ganha mais estilo, tecnologia e comodidade. O kit inclui pintura preta nas rodas de liga leve de 17 polegadas (de acabamento brilhante), teto, laterais acima das portas e logotipos.

O tom escuro também está presente na cabine, em todas as molduras – aros do volante multifuncional, saídas de ar, alto-falantes e base da alavanca de câmbio.

Além disso, o pacote Night Eagle oferece a renomada central multimídia Uconnect de 7” polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado dual zone e sensores traseiros de estacionamento.

Renegade Willys

Outra novidade de 2019 é a edição limitada Renegade Willys, lançada em abril. São 250 unidades que homenageiam a marca que criou os primeiros veículos da Jeep. Baseado na versão Trailhawk, o modelo tem extensa lista de itens de série, que inclui o teto solar bipartido My Sky e a pintura Verde Recon combinada a vários detalhes únicos como adesivos e acabamento escuro nas rodas, emblemas, molduras de grade e para-choques e capas de retrovisores.

Cada cliente ganha ainda um kit formado por itens exclusivos: jaqueta da marca Jeep Gear, garrafa térmica, plaqueta de identificação ao estilo do exército americano e maleta no formato de galão de combustível (“jerry can”) dos Jeep militares.

Premiações do Jeep Renegade

A estante de troféus do Renegade é longa para abrigar todos os títulos já recebidos pelo SUV compacto. São importantes conquistas, como o tradicional prêmio Carro do Ano 2016, organizado pela revista Autoesporte; 10 Best da revista Car and Driver Brasil como o melhor SUV compacto em 2015; Prêmio AutoData 2015 na categoria Veículo Automóvel; Melhor SUV/Crossover Pequeno pela Carsughi/L’Auto Preferita em 2015; Melhor Utilitário-Esportivo Nacional, Melhor Comercial de TV e Melhor Comercial de Internet na edição 2015 do Top Car TV; Prêmio REI 2016, da Automotive Business, na categoria Veículos Leves.

No ano passado, o Jeep Renegade venceu o Top Car TV na categoria Melhor Utilitário Esportivo Até R$ 100.999, recebeu o selo “Compra do Ano 2019”, da revista Motor Show, na categoria “SUV Compacto” e a campanha publicitária “Seu Instinto é Jeep” também foi reconhecida como Melhor Comercial de TV pelo Top Car e também pelo Prêmio Carpress.

