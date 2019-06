Jin Jin vai dar temakis grátis para clientes neste sábado (8)

Com unidades em cidades como Barueri e Cotia, neste sábado (08), a rede de culinária Jin Jin promove o “Dia do Temaki Jin Jin” para celebrar a data comemorativa dessa iguaria tão popular no Japão.

Neste ano de 2019 no calendário Jin Jin, todo dia 08 de cada mês, na compra de qualquer temaki, os clientes ganham um temaki Califórnia. A promoção vigora até dezembro.

“O Temaki é um dos produtos japoneses preferido no mundo e também dos clientes da Jin Jin. Por isso, vamos estimular ainda mais essa comemoração e presentear os nossos clientes” afirma Christiano Evers, diretor de Comunicação e Marketing do Grupo Halipar.

Publicidade

Há um motivo muito simbólico para a escolha desse dia na cultura nipônica. A forma como se escreve o número 08 (oito) em japonês remete a um triângulo, que lembra o cone do temaki. Portanto, o dia não foi escolhido ao acaso.

Confira mais informações no site http://diadotemaki.jinjin.com.br/