Jogador de Osasco encontrado morto no litoral sonhava em dar uma vida melhor para a mãe

O jogador de futebol de Osasco Anderson Lourenço, de 25 anos, foi encontrado morto, no último sábado (25), em Mongaguá, litoral paulista. O jovem aproveitava os dias de descanso com a família, quando disse que iria “dar uma volta”, na véspera de Natal, sexta-feira (24), e desapareceu.

Após mais de 30 horas sem saber de seu paradeiro, os familiares receberam a informação de que o corpo de Anderson foi localizado na beira do mar, com sinais de afogamento. Anderson deixa a esposa, Larissa Oliveira, e um filho de 11 meses.

“Ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim”, relatou Larissa, ao G1.

Foi então que os familiares começaram as buscas pelo jogador de futebol, que foi encontrado morto por um pescador. A família suspeita que Anderson tenha entrado no mar para nadar e se afogou. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) vai apontar a causa da morte.

“Queria dar uma vida melhor para a mãe”, diz mulher do jogador de Osasco

Em entrevista ao jornal “A Tribuna”, a mulher de Anderson falou sobre a personalidade do marido, que nunca escondeu a paixão por futebol. “Ele era uma pessoa incrível como marido, pai, filho. O sonho dele era ser pai e graças a Deus e ele realizou esse sonho”, disse.

“Ele também queria dar uma vida melhor para a mãe dele, o que não conseguiu ainda, mas estou aqui para cumprir isso pra ele”, completou a mulher do jogador de futebol de Osasco.

Em nota, o Philadelphia Futebol Clube, time de Osasco no qual Anderson jogava, lamentou a perda. “Descanse em paz, meu amigo. Que Deus conforte a família, principalmente sua esposa, que terá que ser forte para cuidar do seu pequeno”, diz o texto publicado neste domingo (26), nas redes sociais.