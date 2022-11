Jogador do Ska Brasil, de Santana de Parnaíba, é negociado com o São Paulo

Jogador do Ska Brasil, de Santana de Parnaíba, é negociado com o...

O meio-campista Ryan Felipe, que era jogador do Ska Brasil, time de Santana de Parnaíba desde 2019, foi negociado com o São Paulo e irá reforçar o Sub-17 do tricolor, que treina em Cotia.

“O Ska Brasil me tornou um grande homem e tenho certeza que estarei muito preparado para as adversidades da vida. E agora estou indo para o São Paulo, com a expectativa de ajudar a construir uma história ainda mais linda do que o Tricolor já tem”, disse o jogador nas redes sociais.

O Ska Brasil é uma sociedade entre o pentacampeão mundial pela seleção brasileira Edmílson Moraes, embaixador do FC Barcelona e da Liga Francesa, e o grupo japonês Skylight Inc. O time disputou a final do Paulista Sub-17 contra o Palmeiras e foi vice-campeão.

