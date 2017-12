“Jogo Bonito” traz Guilherme Arana e MC Gui para Carapicuíba

No próximo sábado, 16, a Prefeitura de Carapicuíba, junto a Secretaria de Esporte e Lazer, fará o evento “Jogo Bonito”. A partida, que será realizada no Estádio do Niterói, traz o duelo entre os times comandos pelo jogador do Corinthians, Guilherme Arana e o cantor Mc Gui.

Publicidade

Com o tema “O Bonito é Poder Ajudar”, o jogo movimenta a cidade e tem como principal objetivo ressaltar a solidariedade. Os ingressos podem ser adquiridos com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que serão revertidos ao Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.

As trocas já estão disponíveis e acontecem no Plaza Shopping Carapicuíba (stand na porta de entrada) e no Ginásio Airton Senna – avenida Antônio Faustino dos Santos, 98 – Cohab V, das 9 às 17 horas. Os ingressos só serão trocados com antecedência, no dia da partida não haverá troca.

Jogo Bonito:

Data: 16 de dezembro.

Local: Estádio de Niterói está localizado na avenida Perimetral Norte, 246 – Cohab 2.

Horário: 11h00