Jogo das Estrelas em Osasco arrecada mais de 5 mil itens para o Fundo Social

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco promoveu em parceria com o ex-jogador Narciso o “Jogo Beneficente Contra a Fome e o Frio”. A partida aconteceu na noite da última quinta-feira (23), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Jardim Rochdale.

O evento reuniu importantes nomes do futebol e do meio artístico, como os jogadores Ederson, Emerson Royal, Gabriel Magalhães; os ex-jogadores Zé Roberto e Narciso, além do cantor Mc Livinho (que atualmente é atacante do Grêmio Osasco Audax), o presidente da seleção de amputados e o maior artilheiro mundial com 557 gols, Rogerinho R9, além de autoridades como o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

A entrada para o evento foi um quilo de alimento não perecível ou um agasalho, somando mais de cinco mil itens revertidos ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco, e que atenderão as famílias atendidas pelo órgão. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, participou do evento e agradeceu a iniciativa. Ela foi convidada a dar o pontapé inicial da partida.

Dentro de campo, a vitória foi do time dos Amigos do Emerson Royal, Livinho e Narciso, que venceu os Amigos do Ederson, Zé Roberto e Gabriel Magalhães pelo placar de 11 a 5. O artilheiro da noite foi o cantor Livinho, autor de três gols. Douglas (2), Cezinha (2), Luiz, Lucas, Xandy e Bruninho também marcaram para a equipe.

“Assim como nos jogos que venho realizando desde 2005, o objetivo foi alcançado. Reunimos os amigos e ajudamos a quem mais necessita, ainda mais nessa época do ano que faz bastante frio. Gostaria de agradecer a todos os apoiadores, aos jogadores que participaram e, principalmente, à população de Osasco, que deu um show de solidariedade com as doações”, declarou Narciso, ex-jogador do Santos, Flamengo e Seleção Brasileira que desde 2005 promove jogos beneficentes, após obter a cura de uma leucemia que ocasionou o encerramento precoce de sua carreira.