Jogo entre Brasil e México vai alterar horários de órgãos públicos na segunda-feira, 2

Mais uma partida da seleção brasileira na Copa do Mundo vai alterar o horário de funcionamento de empresas e órgãos públicos. Na manhã de segunda-feira, 2, Brasil x México jogam às 11h pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

As Prefeituras de Osasco, Barueri e região ainda não se pronunciaram sobre os horários de funcionamento dos órgãos municipais no dia de Brasil x México, mas, como a partida deve terminar por volta das 13h, a tendência é que, se funcionarem, seja apenas após às 14h ou 15h.

Nós órgãos estaduais, na primeira fase, quando o Brasil enfrentou a Costa Rica às 9h, com término por volta das 11h, o expediente começou às 14h. Agora, a tendência é que, se não for decretado ponto facultativo, só haja expediente após às 15h.

Vitória sobre a Sérvia

Na tarde desta quarta-feira, 27, a seleção brasileira derrotou a Sérvia por 2 x 0, pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. O resultado garantiu o Brasil na primeira colocação do grupo, com 7 pontos, seguido pela Suécia, com 5.