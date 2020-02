“Johnny Folia”: bar de Osasco terá bloco de carnaval

O Johnny.C, no Km 18, promoverá o bloco de carnaval Johnny Folia para seus clientes no dia 22 de fevereiro. O objetivo é garantir diversão em segurança, além de muito sabor.

“Embora o carnaval de rua em São Paulo já esteja consolidado, sabemos que nossos clientes também buscam a segurança de um ambiente controlado e a qualidade no atendimento aos quais já estão acostumados em nossa casa. Por isso, criamos o Johnny Folia”, explica Marco Camargo, sócio do Johnny.C.

O bar disponibiliza para compra os abadás ao preço de R$ 150,00. Serão comercializadas apenas 200 unidades e a festa será realizada das 16h às 20h no dia 22. Além de garantir a diversão, os clientes com abadá terão direito ao open de cerveja Petra, puro malte, água e de espetinhos de carne e frango.

Publicidade

“Nosso ambiente será todo decorado e também teremos DJ com uma seleção musical temática, com samba, marchinhas, monobloco, axé e outros ritmos carnavalescos”, afirma Marco.

Esquenta e customização dos abadás

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Johnny.C fará o esquenta, com decoração especial e músicas de carnaval e também promoverá uma oficina para customização dos abadás. “A ideia é que possamos ir entrando no clima do carnaval aos poucos”, diz.

A casa também criou um drink especial para o período: a Caipirinha Fresh, feita com cachaça, vodca ou vodca especial, limão, limão siciliano, hortelã e gengibre com preço a partir de R$ 25,00.

Agenda de Carnaval Johnny.C, em Osasco

A partir de 7 de fevereiro – abertura das vendas do abadá para o Johnny Folia

Dias 15 e 16 de fevereiro – Esquenta de Carnaval e oficina para customização dos abadás, a partir das 16h

Dia 22 de fevereiro, das 16h às 20h – Johnny Folia

Open de cerveja Petra, puro malte, água e espetinhos de carne e frango

Valor do abadá: R$ 150,00

Serviço

Endereço: Rua Alexandre Baptistone, 687 – Km18 – Osasco/SP / Horário de funcionamento: Terça a Sexta, das 17h às 00h / Sábado, Domingo e Feriado, das 15h às 00h / Telefone/Whatsapp: 3681-5534