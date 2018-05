Joia da base se nega a renovar contrato e São Paulo o manda de volta para Cotia

Após recusar uma oferta de renovação de contrato, o volante Paulo Henrique, de 20 anos, deixou o elenco profissional e passa a treinar com o sub 23 do São Paulo, em Cotia. Ele tem contrato com o clube até janeiro do ano que vem e poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no fim de julho.

Paulo Henrique estava no elenco principal desde o início do ano, a pedido de Dorival Júnior, e não vinha sendo aproveitado pelo atual treinador do Tricolor, Diego Aguirre.

Paulo Henrique entrou em campo em duas oportunidades: na derrota do time reserva do São Paulo para o São Bento por 2 x 0 pelo Paulistão e nos minutos finais da vitória fora de casa por 1 x 0 sobre o Madureira pela Copa do Brasil.

Mesmo com o atleta pouco aproveitado, o São Paulo tentou renovar o contrato para proteger do assédio de outros clubes sobre o jogador, que, com o contrato atual, pode deixar o time no começo do ano que vem sem render nada aos cofres do Tricolor.

Paulo Henrique, no entanto, queria mais oportunidades na equipe para renovar, o que não parece ser o interesse do técnico Diego Aguirre no momento.