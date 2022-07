Jonathan Nemer e Nando Viana levam stand-up a Barueri

Quem gosta de stand-up poderá apreciar duas apresentações neste mês de julho, no Centro de Eventos de Barueri. No dia 14, Jonathan Nemer, que faz sucesso na internet, sobe ao palco, às 20h.

publicidade

O diferencial é que o conteúdo deste show não possui palavrões e tem classificação livre. Os ingressos estão à venda no site www.jonathannemer.com.br.

Seguindo a linha do riso, no dia 16 de julho, o comediante Nando Viana apresenta o espetáculo “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa”. Este é o terceiro show solo de sua carreira e conta histórias engraçadas do cotidiano.

publicidade

A apresentação de Nando Viana tem indicação etária para maiores de 14 anos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.