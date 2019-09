Jorge Lapas elogia Rogério Lins por colocar aliado dele como secretário

O ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas (PDT), publicou nota na tarde desta quinta-feira (12), parabenizando o atual chefe do Executivo, Rogério Lins, seu adversário político, por nomear Waldyr Ribeiro Filho como secretário de Obras. O novo integrante do governo de Rogério Lins é amigo de longa data e um dos principais aliados de Lapas.

“Me sinto na obrigação de me manifestar diante da nomeação do meu amigo Waldyr Ribeiro Filho para a Secretaria de Serviços e Obras de Osasco. Primeiramente parabenizo o prefeito Rogério Lins pela escolha deste que, sem dúvidas, foi um dos melhores secretários que a pasta já teve”, declarou o ex-prefeito.

“Tenho certeza que ele é um profissional digno da mais profunda admiração pela forma incansável, com a qual se dedica ao seu objetivo e profissão com determinação. Desejo nesta nova missão muito sucesso e que faça o melhor para a nossa querida Osasco que, com certeza, sairá ganhando com tal decisão”, completou o pedetista, em nota.

Publicidade

Lapas é cotado para ser novamente um dos adversários de Rogério Lins na disputa pela Prefeitura de Osasco em 2020.

Indicação partidária

Ligado ao Podemos, Waldyr Ribeiro entra na gestão de Rogério Lins por intermédio do deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos), de quem foi coordenador de campanha e chefe de gabinete na Assembleia Legislativa, e do radialista Fábio Teruel, presidente do Podemos em Barueri.