Jornalista Arnaldo Jabor morre aos 81 anos

Morreu o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, aos 81 anos, na madrugada desta terça-feira (15).

Ele estava internado desde 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, após sofrer acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com a família, o jornalista morreu em decorrência de complicações do AVC.

Jabor era comentarista de telejornais da Globo desde 1991. Como cineasta, Jabor dirigiu sete longas, dois curtas e dois documentários. Entre as produções de destaque está “Eu sei que vou te amar” (1986), que foi indicado à Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes.

