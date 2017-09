José Pereira da Silva Neto: Que Brasil será esse?

Desde que este governo golpista e corrupto chegou à presidência através do golpe, Temer conseguiu congelar os gastos públicos por 20 anos; aprovar a terceirização irrestrita; precarizar os direitos e relações trabalhistas através da reforma trabalhista; e, como se não bastasse, continua batendo de frente com a população e começa a tomar os próximos passos para aprovar a Reforma da Previdência.

Onde está o país de poucos anos atrás, com políticas públicas direcionadas ao povo, como de habitação, inclusão social e educação? É difícil acreditar que estamos vivendo em um período tão crítico e turbulento enquanto o presidente ilegítimo e golpista insiste em dizer que o cenário de crise não existe.

Não existe?

De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, 13,3 milhões brasileiros estão desempregados, um aumento de 2,3 milhões em comparação com o período anterior à gestão do golpista. Sem nos esquecer de que, no primeiro trimestre desse ano, o índice bateu o recorde de quase 14 milhões de desempregados!

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil aparece em 9° lugar no ranking mundial de violência. Jovens, mulheres, LGBTs, sobretudo, negros perdem a vida diariamente.

O que Temer anda fazendo enquanto tudo isso está acontecendo? Provavelmente está articulando novos golpes para o povo brasileiro e construindo álibis para fugir das denúncias e acusações que estão surgindo a cada dia! Não é à toa que seu nível de reprovação está em 95%, segundo a pesquisa da CUT/Vox Populi.

Temos que lutar para esse caos chegar ao fim. Não podemos perder a esperança de que o nosso país voltará a crescer, de que vamos ter lideranças políticas que terão compromisso com a população, com o futuro do Brasil e que vão investir em caminhos para o progresso. A resistência é fundamental!

José Pereira da Silva Neto, presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (SECOR)