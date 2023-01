Josué Ramos inicia os trabalhos do Cioeste para 2023

Nessa quarta-feira (4) o novo presidente do Cioeste, Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista, reuniu-se com a diretoria e com o secretário-executivo da entidade, Jorge Lapas para tratar sobre as propostas para 2023.

Ramos fez um levantamento sobre os projetos e propostas que estão em andamento no Consórcio e discutiu a viabilidade de executá-los ainda este ano. Além disso, o novo presidente do órgão apresentou propostas que pretende implantar para atender à região.

“Tenho disposição, coragem e muita força de vontade. Espero dar minha cota de contribuição aqui no Consórcio. Quero estar muito presente, para que as coisas aconteçam, e manter um diálogo muito frequente com os prefeitos e os Grupos de Trabalho da entidade. Vamos trabalhar muito para aumentar cada vez mais a credibilidade do Consórcio. Estou tranquilo nessa responsabilidade e em breve teremos novidades”, afirmou o presidente do Cioeste.

