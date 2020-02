Jovem atropelado por ônibus em Barueri morre na véspera do aniversário de 18 anos

Morreu na véspera de completar 18 anos – o aniversário seria nesta quarta-feira (26) – o jovem Gabriel Guilherme, após um acidente envolvendo sua bicicleta e um ônibus no Parque Viana, em Barueri, na segunda-feira (24).

Morador da Vila Lourdes, em Carapicuíba, Gabriel andava pela rua Cerejeira quando teria perdido o controle da bicicleta e foi atropelado por um ônibus, ficando preso embaixo do veículo. A Polícia investiga as causas do acidente.

O jovem foi levado em estado grave pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, onde chegou a ficar internado, mas não resistiu e morreu.