Jovem de Carapicuíba está desaparecido desde o dia 5

A família procura por Marcos Leonardo, de 25 anos, morador do bairro Santa Terezinha, em Carapicuíba. Ele está desaparecido desde o dia 5 de janeiro, quando saiu de casa pela manhã e não retornou.

Marcos usava uma camiseta de time estrangeiro e bermuda quando desapareceu. “Ele mora com a minha mãe e ela não soube dizer de qual time era a camisa que ele estava usando quando saiu. E é só isso que a gente sabe, o Marcos não tinha avisado para onde ia”, disse Felipe, irmão do rapaz, ao Visão Oeste.

Os familiares já registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento, mas ainda não sabem o que pode ter acontecido com Marcos.

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro do rapaz, pode entrar em contato com Felipe, no telefone (11) 96100-2874, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda Disque Denúncia, no 181.

