Jovem de Carapicuíba está em estado grave após procedimento para aumentar bumbum em clínica em Alphaville

A comerciante de Carapicuíba Adrielly Souza, de 22 anos, está internada em estado grave desde o dia 15 no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após passar por um procedimento estético nos glúteos. Segundo familiares, ela contraiu uma bactéria e sofreu uma reação ao produto aplicado por uma biomédica em uma clínica em Alphaville.

De acordo com matéria do portal G1, Adrielly conheceu a biomédica Tatiana Duarte por meio das redes sociais e teria pago R$ 5,5 mil para a aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato) – tipo de acrílico usado para preenchimento – nos glúteos.

O procedimento foi feito no dia 4 de julho e, logo depois, a jovem passou a sentir dores. O irmão e o marido de Adrielly registram boletim de ocorrência no dia 18 de julho, no 2° Distrito Policial de Barueri, e relataram que exames apontaram que foi aplicado silicone industrial na vítima.

A biomédica negou e afirmou à polícia que seus produtos são oriundos de uma clínica no Rio de Janeiro.

A polícia investiga o caso.

Com informações do G1