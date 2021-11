Jovem de Cotia que saiu de casa após pedir carro por app está desaparecido há 1 mês

Victor da Silva Gomes, de 22 anos, morador do Jardim Lina, em Cotia, está desaparecido há mais de 30 dias. Ele saiu de casa no dia 7 de outubro e não foi mais visto.

publicidade

No dia em que desapareceu, o rapaz pediu um carro por aplicativo. De acordo com familiares, ele teria dito que voltava para casa em uma hora, mas não apareceu.

O boletim de ocorrência do desaparecimento já foi registrado, mas até o momento, a família não sabe o que pode ter acontecido com Victor. “Infelizmente, não temos nenhuma informação concreta”, lamentou o pai do jovem de Cotia, Eduardo.

publicidade

Quem tiver informações que levem a polícia ou a família ao paradeiro de Victor pode entrar em contato pelo telefone (11) 99992-8139, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.