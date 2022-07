Jovem de Cotia viraliza após fazer “L” de Lula no Programa do Silvio Santos

Jovem de Cotia viraliza após fazer “L” de Lula no Programa do...

A jovem de Cotia Letícia Trevisan, de 16 anos, viralizou nas redes sociais após fazer o “L” em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, durante o Programa do Silvio Santos, no SBT.

O gesto em apoio ao pré-candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores foi feito no programa exibido no dia 26 de junho, enquanto Silvio Santos conversava com o deputado estadual Frederico D’Ávila (PL), que é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, e caiu nas graças dos internautas.

Em entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo, a jovem de Cotia disse que decidiu fazer o “L” no dia da gravação, realizada em 24 de junho, ao notar que o parlamentar bolsonarista fazia comentários em favor do atual presidente.

“Fiz o ‘L’ de Lula porque ele [o deputado] disse que a maioria dos brasileiros apoia a reeleição de Bolsonaro nas eleições em outubro. Quem, minha gente? Ninguém que eu conheço vai voltar nele”, disse Letícia, que já foi ao auditório do programa outras quatro vezes. “Quando ele [Lula] era presidente, a comida era mais barata. As pessoas tinham mais poder de compra, tinham emprego”, completou a estudante do ensino médio.

Nas redes sociais, Letícia afirmou que chegou a ser proibida temporariamente de retornar à plateia da emissora sediada em Osasco, mas que o canal voltou atrás logo em seguida. “A caravanista soube que eu tinha sido proibida, mas me prometeu que iria deixar baixar a poeira para interceder por mim. Ela sabe que não foi intencional, eu nem sabia que não podia falar de política”, declarou.

O vídeo viralizou nas redes sociais, com mais de seis milhões de visualizações só no Twitter, onde também foi compartilhado pelo ex-presidente: “Um abraço a menina de vermelho”, escreveu Lula.

Na ocasião, a jovem de Cotia recebeu ainda o apoio de artistas como Gloria Groove e da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. No entanto, afirma que vieram também os ataques de ódio nas redes sociais.