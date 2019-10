Jovem de Itapevi desaparece após entrar no mar no Guarujá

Um turista de 17 anos, morador de Itapevi, desapareceu depois de entrar no mar na manhã deste domingo (13), na Praia de Pitangueiras, no Guarujá.

O jovem, chamado Matheus, entrou no mar, em uma área com placas de aviso de perigo, por volta das 9h, junto com mais três amigos. Todos começaram a se afogar.

Duas pessoas foram retiradas da água pelos salva-vidas e uma conseguiu sair sozinha. O rapaz não retornou.

Foram feitas buscas ontem e os bombeiros retomaram na manhã de hoje os trabalhos na tentativa de encontrar o jovem.

