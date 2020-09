Jovem de Itapevi que estava desaparecido é encontrado após publicação: “Agradeço a todos que compartilharam”

Wadson Brito, de 20 anos, morador do Parque Suburbano, em Itapevi, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (9), no Pronto-Socorro da Lapa. Ele sofre de transtorno de bipolaridade e estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (7).

A mãe do jovem, Aulecine dos Santos Goes, contou ao Visão Oeste que ele foi identificado por uma funcionária do SAMU. “Ela tinha visto a matéria que vocês publicaram e foi atender uma ocorrência no Pronto-Socorro da Lapa. Quando ela chegou no PS, viu o meu filho e achou bem parecido com o da foto e entrou em contato com a gente. Nós fomos para lá e graças a Deus, era ele mesmo”, explicou.

De acordo com a mãe do rapaz, ele precisou ser sedado, mas está bem. Wadson continua internado no PS para receber a medicação necessária e deve ser submetido a um tratamento. “Agradeço de coração pela ajuda de vocês e de todos os que compartilharam. Graças a Deus, o meu filho foi encontrado e está bem”.

