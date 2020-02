Jovem de Jandira que deixou carta de despedida e desapareceu é encontrado no hospital

Philip Novaes Dias, de 18 anos, morador do bairro Sagrado Coração, em Jandira, foi encontrado no Hospital das Clínicas, na última quinta-feira (6). O jovem estava desaparecido desde terça (4) e deixou uma carta de despedida antes de desaparecer.

A tia do garoto, Rose Nogueira, disse que o estado de saúde de Philip é estável e que, segundo informações do hospital, o garoto foi levado pelo helicóptero Águia com alguns ferimentos. “Venho em nome da família agradecer toda ajuda que tivemos para encontrá-lo. Muitíssimo obrigada”, disse.

Nota da redação:

Para preservar a imagem das vítimas de desaparecimento e das famílias, o Visão Oeste não divulga detalhes sobre os momentos de desaparecimento quando as pessoas são localizadas, principalmente crianças.

A publicação de que as vítimas de desaparecimento foram encontradas e estão com as respectivas famílias visa apenas prestar contas ao leitor, que muitas vezes compartilhou as informações e ajudou na localização.