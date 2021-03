Jovem morre atropelada por ônibus na saída do trabalho em Alphaville

Após sair do trabalho, em uma farmácia em Alphaville, uma jovem de 20 anos foi atropelada por um ônibus da EMTU, não resistiu aos ferimentos e morreu, na noite desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu na avenida Yojiro Takaoka, no trecho de Santana de Parnaíba do bairro nobre, pouco depois das 19h.

Segundo testemunhas, um carro parou para Estefany Mendes da Costa de Souza, 20, e Thalia Macedo Bueno, 23, colegas que haviam acabado de sair do trabalho, atravessarem a rua. Enquanto elas atravessavam, um ônibus que vinha em alta velocidade não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo as duas. Depois, bateu em um poste.

Estefany não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Thalia foi encaminhada em estado grave ao Hospital Santa Ana, em Santana de Parnaíba.

O velório e enterro de Estefany acontecerão na tarde desta sexta, no cemitério de Barueri. “Ela era amada por todos, uma funcionária exemplar, cheia de expectativas”, declarou um colega de trabalho da jovem, que preferiu não se identificar. A farmácia em que as duas vítimas trabalhavam informa que está prestando suporte às famílias.

A polícia investiga as causas do acidente. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Santana de Parnaíba como homicídio culposo e lesão corporal culposa.