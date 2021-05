Jovem morre e 4 ficam feridos em acidente em Osasco

Um jovem morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um veículo colidir com um caminhão, no Jardim Rochdale, em Osasco. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24).

Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um caminhão que estava estacionado na Avenida Brasil. O condutor do veículo morreu no local.

No carro havia mais um rapaz e três mulheres. Duas vítimas tiveram escoriações e foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional. Outras duas vítimas foram atendidas pelo SAMU, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que deslocou cinco viaturas para atender a ocorrência.

