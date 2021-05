Jovem morre e criança fica em estado grave após motorista bêbada bater em poste em Carapicuíba

Uma jovem de 20 anos morreu e um menino de 9 anos ficou gravemente ferido após uma mulher, de 36 anos, perder o controle do veículo e atingir um poste, na marginal do Ribeirão, em Carapicuíba.

A condutora levava a jovem no banco do passageiro e a criança no banco de trás do carro, um Renaut Logan, que ficou completamente destruído. De acordo com informações do “Primeiro Jornal”, da Band, o menino teve traumatismo craniano e seu estado de saúde é gravíssimo. Já a jovem foi socorrida inconsciente, não resistiu os ferimentos e veio à óbito.

A motorista apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar. Ela foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob escolta policial, e deve responder pelo crime assim que receber alta.

