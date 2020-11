Jovem sai de casa para dar uma volta e desaparece em Osasco

A família procura por Vitor Oscar Rocha, de 20 anos, morador do bairro Quitaúna, em Osasco. Ele saiu de casa na terça-feira (24) por volta das 12h e não retornou até o momento.

Vitor usava camiseta branca, bermuda azul escuro, blusa de moletom cinza estampada de azul quando desapareceu. Ele não levou documentos, celular e não entrou em contato com a família desde que saiu.

Os familiares afirmam que o jovem foi visto pela última vez próximo ao pedágio de Itapevi, na rodovia Castelo Branco. Ele ia em direção à Araçariguama e estava acompanhado de um cachorro de rua.

“A gente está desesperado. Eu criei o Vitor e ele não saía, não bebia, não fumava. Então estamos desnorteados porque ele nunca fez isso, não sabemos porque ele saiu assim”, desabafou Vânia Rocha, tia do rapaz.

A tia de Vitor, amigos e familiares já foram até Araçariguama atrás do rapaz e não sabem mais onde procurá-lo. O boletim de ocorrência do desaparecimento de Vitor foi registrado nesta quinta-feira (26).

jQuem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Vitor pode entrar em contato com a Vânia, no telefone (11) 9 8513-2931, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.