Jovens da periferia de Osasco ganham bolsa integral em Medicina: “sonho realizado”

“É um sonho realizado”. A definição é de Abraão Felipe Nascimento Reis dos Santos, 23 anos, morador do Jardim Munhoz Júnior, periferia de Osasco, após ganhar uma bolsa de 100% para cursar medicina na Uninove, em Osasco, por meio de parceria entre a instituição e a Prefeitura.

“Fiquei muito surpreso quando soube que tinha passado. Mesmo tendo estudado cerca de oito horas por dia, eu sabia que não era fácil. É um sonho realizado e se não fosse essa parceria entre a Prefeitura e a Uninove, assim como muitos outros jovens que têm sonho em fazer Medicina, eu não conseguiria pagar o curso”, disse Abraão.

Além dele, outros dois estudantes osasquenses foram contemplados com bolsas integrais em Medicina na Uninove: Thalita Santos Febbo, moradora do Jardim Baronesa, e Raiza Rosa Kieliszek Oliveira, de Quitaúna.

Publicidade

A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e instituição de ensino, que reserva 10% das vagas de cada turma do curso e seleciona bolsistas moradores do município. Para concorrer a uma das bolsas é necessário ter estudado em escola pública ou ter sido bolsista integral em colégio particular. Também é considerado, na seleção, o desempenho do aluno na prova do Enem.

“Temos que acreditar nos nossos sonhos, ainda que pareça difícil”, diz futura médica moradora do Baronesa

O prefeito Rogério Lins visitou o trio de futuros médicos osasquenses e entregou um jaleco a cada um deles para celebrar a conquista, na semana passada. “Eles são merecedores por todo esforço e dedicação. Tenho certeza que hoje essas famílias estão muito felizes, afinal é uma vitória não só dos filhos, mas dos pais também”, disse o prefeito.

“A gente não pode desistir. Temos que acreditar nos nossos sonhos, ainda que pareça difícil. Agradeço a minha família e a Prefeitura pelo apoio”, disse Thalita Santos Febbo, 20 anos.

“Estou muito feliz e parece que agora a ficha caiu. É um sonho realizado e eu vou me esforçar todos os dias para dar o meu melhor por aquilo que eu sonhei. Muito obrigado a todos que me apoiaram”, disse Raiza Rosa Kieliszek Oliveira, 19 anos.

No curso de Medicina, os alunos terão formação geral reflexiva e ética para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos campos individual e coletivo.

A parceria entre a universidade e a Prefeitura de Osasco compreende, entre outros compromissos, a cessão de recursos profissionais para a rede municipal de saúde, ou seja, os futuros médicos reforçarão o atendimento na rede a partir do primeiro ano de curso, atuando na rede básica de saúde, emergência, atenção especializada, ambulatorial e hospitalar.