Jovens de Osasco e Barueri também entram na onda do tour pelo “TikTok”

Após Matheus Luna, de Carapicuíba, viralizar na internet por fazer um tour na cidade pelo “TikTok”, sem sair de casa, foi a vez dos jovens de Osasco e Barueri entrarem na brincadeira.

O estudante de arquitetura Matheus Oliveira, de 19 anos, apresentou Osasco em um vídeo curto cheio de humor. “Bem-vindo a Osasco. Para os mais íntimos: Oz. A cidade costuma ser conhecida […] pelos pombos e pelo cachorro-quente. Inclusive, se você pesquisar a capital do cachorro-quente no Google, vai aparecer Osasco”, comenta.

Ele apresenta os shoppings de Osasco e aponta diversas “curiosidades” conhecidas por muitos munícipes ou por aqueles que já passaram pela cidade. “Se você mora em Osasco, ou trabalha no Bradesco ou conhece alguém que trabalha ou você estudou ou você tem conta lá, porque a matriz do banco é aqui”, descreve.

A brincadeira chegou também em Barueri, onde Luana Dias e Nayra Monique apresentaram a cidade em vídeos distintos, mas que também caíram nas graças dos munícipes. “Se você tá vomitando, seu pai vai te levar no Samebão”, comenta Luana.

“O rei deveria ser esse daqui [aponta para uma foto do prefeito Rubens Furlan], mas na verdade, é o Amaral, que foi no Mc Donald’s de cavalo e foi repostado pelo rapper Snoop Dogg”, continua.

Já Nayra apresenta nos vídeos uma outra visão da cidade, com alguns pontos semelhantes aos citados por Luna, como a feira noturna e as escolas do município. “Se você é estudante de Barueri, ou você estudou no ITB [Instituto Técnico de Barueri] ou você não foi estudante”, conta.

“Alphaville é um bairro de Barueri. Um bairro! Não é uma cidade à parte onde só tem riquinho, todo mundo sabe, mas o resto é pobre”, esclarece a jovem no vídeo. “E vamos dar alô à melhor fonte de Barueri. Todo mundo já pulou aqui. Adulto, criança… Se a água ‘tá’ limpa não importa, mas se tá calor, eu tô dentro”, brinca.

Os vídeos renderam milhares de visualizações, centenas de comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Os internautas elogiaram a iniciativa dos meninos que trouxeram “um pouco de alegria”, com criatividade e humor, em tempos de pandemia e isolamento social.