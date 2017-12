Jovens interessados em fazer parte da JUCO devem se inscrever nesta quinta, 7

Nesta quinta-feira, 7, começarão a ser entregues as senhas das inscrições para a seleção da 112º turma da Juventude Cívica de Osasco (JUCO). Não foi divulgada a quantidade de vagas disponibilizadas.

O horário de atendimento será das 9h às 16h, na própria sede da JUCO, localizada na rua Rubens do Amaral, n° 200, Jardim Bela Vista, Osasco.

A data da prova de seleção será no dia 14 de dezembro e o resultado está previsto para o dia 22. As matrículas dos aprovados ocorrerão entre o dia 4 e 5 de janeiro de 2018. O curso começará no dia 15 de janeiro e será ministrado até abril de 2018.

Requisitos para inscrição:

1º) Morar e estudar na cidade de Osasco;

2º) Ter idade de 15 anos e meio à 16 anos e meio (nascidos de junho de 2001 à junho de 2002);

3º) Ser aluno matriculado no curso médio;

4º) O próprio aluno deve apresentar a carteira de identidade (RG);

5º) Fazer prova de seleção;

Conteúdos da prova

1 – Língua Portuguesa: Interpretação de texto contemporâneo;

2 – Matemática: Razão e Proporção; Estatística (Gráficos); Porcentagem; Geometria básica;

3 – Conhecimentos Gerais: Atualidades; Ciências; Geografia; História;

O candidato que não atender todos os requisitos no dia da matrícula estará desclassificado do processo de seleção.