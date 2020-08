Jovens se divertem enquanto carros apreendidos pegam fogo em Osasco

Um incêndio atingiu um depósito de carros apreendidos na zona Norte de Osasco, na terça-feira (11). Ao menos dois jovens foram vistos pulando em cima dos carros enquanto o fogo se alastrava.

De acordo com o Comandante Hamilton, no “Cidade Alerta”, da Record TV, todos os veículos seriam destruídos após a contenção das chamas e existia ainda uma possibilidade de explosão, o que colocava a vida dos garotos que estavam no local em risco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e o fogo foi controlado. Não há informações se houve feridos.