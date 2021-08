JUCO abre inscrições esta semana

As inscrições para a 120ª turma de aspirantes da Juventude Cívica de Osasco (JUCO) abrem nesta quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de agosto.

Poderão se inscrever jovens de 15 a 16 anos e meio, que estejam no ensino médio, morem e estudem em Osasco. A entrega de senhas para as inscrições acontecerá nos dias 5 e 6 de agosto, das 9h às 16h, na sede da JUCO: rua Rubens do Amaral, 200, Bela Vista.

Devido à pandemia de covid-19, a seleção será feita por meio de avaliação do histórico escolar. Já o curso está previsto para começar no fim de setembro.

Os alunos recebem ensino gratuito de preparação profissional com oficinas de informática, palestras, debates, entre outras atividades e são indicados para realizar estágio em empresas e organizações parceiras da entidade em Osasco e região.

Mais informações podem ser encontradas no site da JUCO.

