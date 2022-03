JUCO abre inscrições para jovens de Osasco em abril

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) vai abrir as inscrições para formar a nova turma de aspirantes no mês que vem. A seleção será realizada por meio de avaliação do histórico escolar.

A entrega das senhas será realizada nos dias 5 e 6 de abril, das 9h às 16h, na sede da JUCO, localizada na rua Rubens do Amaral, 200, no Jardim Bela Vista. No dia da inscrição o jovem deve apresentar o RG.

Para participar é necessário ter entre 15 anos e meio a 16 anos e meio (nascidos de outubro de 2005 a outubro de 2006), ser morador e estudar em Osasco, matriculado no ensino médio.

Os jovens selecionados receberão ensino gratuito de preparação profissional com oficinas de informática, palestras, debates, entre outras atividades. As aulas estão previstas para acontecerem entre os meses de maio e agosto.

Ao final do período, os alunos também podem ser indicados para realizar estágio em empresas e organizações parceiras da entidade em Osasco e região. Mais informações podem ser encontradas no site da entidade.

Serviço

Inscrições JUCO

Quando: dias 5 e 6 de abril, das 9h às 16h

Onde: Sede da JUCO – Rua Rubens do Amaral, 200, Jardim Bela Vista, em Osasco

