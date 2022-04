JUCO completa 60 anos e recebe placa comemorativa da Câmara de Osasco

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) celebrou os seus 60 anos de existência, na noite desta terça-feira (26), em sessão solene especial realizada em sua sede, no Jardim Bela Vista. Na ocasião, o Legislativo da cidade entregou uma Placa Comemorativa à entidade.

A instituição foi criada em 1962 por Hirant Sanazar, o primeiro prefeito de Osasco. Sua história começou a ser contada com a emancipação do município e é marcada pelo apoio de personalidades que acreditavam que a educação é capaz de transformar o mundo. Propositor da honraria, Josias da JUCO (PSD), que carrega a marca da instituição em seu próprio nome, se emocionou com o evento e agradeceu a todos que durante décadas mantiveram vivo o ideal dos fundadores da Juco.

“A JUCO é a minha vida. Aqui é minha casa, onde começou minha vida, onde tive as melhores oportunidades, onde conheci os meus direitos e aprendi muito”, comentou o parlamentar, que presidiu a solenidade. “O ex-prefeito Francisco Rossi ajudou muito com o primeiro convênio, e o Rogério Lins, no pior momento da pandemia, manteve as bolsas dos alunos. Isso foi muito importante para os alunos que, muitas vezes, sustentam suas casas”, ressaltou.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal, Ribamar Silva (PSD), também prestigiaram o evento. “A JUCO tem uma história que se funde com a história da nossa cidade. Aqui, milhares de jovens foram capacitados e formados, se destacando no mercado de trabalho”, comentou o prefeito, ao lembrar das lições aprendidas com um dos maiores símbolos da instituição, o professor Daniel Barbosa, falecido em outubro de 2021, aos 86 anos.

“O professor Daniel tem todo nosso respeito e carinho. Todas as vezes que estive aqui, ele sempre tinha bons conselhos para me dar. Boas dicas e também bons puxões de orelha”, recordou Rogério Lins.

Sem conseguir conter as lágrimas, a presidente da JUCO, professora Daniela Yuri, resgatou memórias de quando ainda era criança e já frequentava a instituição com seu pai. “A JUCO é uma instituição ímpar, diferenciada, que foi fundada pela visão de grandes homens. A JUCO sempre resistiu e nunca desistiu. Não foi fácil e, na verdade, nunca será. Mas, os homens e mulheres de fé estão aqui para mostrar que tudo o que é semeado com amor e esperança nunca perece”, pontuou.

“Quero parabenizar a professora Daniela por honrar essa missão e parabenizar a todos que lutam por essa instituição tão séria e competente, que encaminha tantos jovens para o mercado de trabalho, mas que acima de tudo, forma cidadãos que fortalecem a nossa cidade”, declarou Ribamar Silva.

Formatura de nova turma e homenagens

No próximo dia 7 de maio, às 9h30, no Ginásio de Esportes Prof. José Liberati, a JUCO fará uma solenidade para formatura de 400 jovens, das turmas 120 e 121. E nesta quinta-feira, dia 28 de abril, às 8h, o Programa Nossa História, da Câmara Municipal de Osasco, homenageará novamente a instituição, com a presença da professora Daniela Yuri — que conduzirá a bandeira do Brasil — e da coronel Érika Cristina Vassoler — responsável pela supervisão dos estágios da JUCO —, que conduzirá a bandeira de Osasco.