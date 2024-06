Judô de Osasco conquista 7 medalhas em campeonato de veteranos

A equipe de judô master de Osasco, composta por seis atletas, participou da final do Campeonato Paulista de Veteranos, no Ginásio Poliesportivo Domingos Martucci, em Aguaí, no interior de São Paulo. A competição foi realizada no último final de semana, dias 15 e 16 de junho.

publicidade

Representaram Osasco: Jefferson Brito Delgado, integrante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, e os judocas Daniel Kan Yanaguimori e Bruno Shimizu, que foram convocados para atuarem como árbitros na competição.

O evento também serviu como preparação para o Campeonato Brasileiro, previsto para outubro e para o Mundial, que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ao todo, 320 judocas competiram sendo 263 no masculino e 57 no feminino.

publicidade

A equipe de Osasco conquistou 7 medalhas, sendo quatro de ouro e outras quatro de prata. “Ótimo resultado, com grande representatividade na categoria de veteranos, mostrando a força dos nossos professores que há muitos anos se dedicam no ensino de judô no município”, disse o técnico da equipe, Ricardo Ozaki.