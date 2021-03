Juju Salimeni coloca mansão luxuosa em Alphaville à venda por R$ 4,7 milhões; confira detalhes

A musa fitness Juju Salimeni colocou a mansão, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, à venda por R$ 4,7 milhões. A mansão luxuosa tem 590 metros de área construída.

Entre os atrativos do imóvel de luxo estão quatro suítes, closet, salão gourmet, salão de festas, sala de jogos, piscina com borda infinita e garagem para até quatro carros.

O imóvel em Alphaville foi comprado durante a união de Juju Salimeni e Felipe Franco, mas ficou para a ex-panicat após a separação do casal. Em um acordo que fizeram, Juju ficou responsável por indenizar o ex-marido apenas em relação aos gastos com as reformas que fizeram enquanto estavam juntos.

