Julgamento de empresário de Osasco acusado de matar mulher fisiculturista acontece na quinta, 14

Deve acontecer na quinta-feira, 14, no Fórum de Natal, o julgamento do empresário osasquense Alexandre Furtado Paes, acusado de matar por estrangulada a própria mulher, a fisiculturista paulista Fabiana Caggiano, de 36 anos. O crime aconteceu em 2013, em um hotel em Natal onde eles passavam as férias.

Alexandre, dono de uma academia de musculação em Osasco, passou mais de dois anos foragido, até ser preso, em novembro de 2015, em Ibiúna, Grande São Paulo. Após a captura, ele foi transferido ao Centro de Detenção Provisória de Parnamirim, na região metropolitana de Natal.

O empresário diz que é inocente e que Fabiana sofreu uma queda repentina. No entanto, laudos preliminares apontaram que ela teria sofrido asfixia mecânica, com características de estrangulamento.

Com informações do G1