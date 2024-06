Junho Vermelho: Saiba como doar sangue em Barueri e ajude a salvar vidas

A Prefeitura de Barueri instituiu em 2017 o “Junho Vermelho”, que é uma campanha que incentiva a doação de sangue. O mês de junho foi escolhido porque no dia 14 é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

E para destacar a importância da data e da doação, a administração reforça que uma bolsa de sangue é capaz de salvar até quatro vidas. Isso porque o sangue doado pode ser fracionado em quatro hemocomponentes: hemácia, plasma, plaquetas e crioprecipitado.

Todos os tipos de sangue são importantes. Contudo, existem alguns fatores que costumam registrar maior escassez nos estoques dos hemocentros, a exemplo dos sangues O+ e O-. “Este último, por exemplo, é o do doador universal (compatível com todos os outros tipos sanguíneos), sendo muito utilizado nas emergências, quando não há tempo hábil de fazer a tipagem no paciente”, explica a Prefeitura de Barueri.

Em Barueri, a campanha será promovida com diversas ações ao longo do mês. Dentre elas, o VII Simpósio em Hemoterapia, que acontece neste fim de semana no Centro de Eventos de Barueri para profissionais da saúde.

Saiba como doar sangue em Barueri:

As cinco unidades de coleta da Pró-Sangue abastecem mais de 80 instituições de saúde da rede pública da Região Metropolitana de São Paulo. Em Barueri, o posto de coleta está localizado dentro do Hospital Municipal de Barueri (HMB), localizado na rua Ângela Mirella, 354, andar térreo, no Jardim Barueri, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Entre os requisitos básicos pedidos ao doador estão:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização);

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial: RG – Carteira de Identidade física ou cópia autenticada; RG – Carteira de Identidade digital; CNH – Carteira Nacional de Habilitação física, com foto e filiação; CNH – Carteira Nacional de Habilitação digital, com a presença do QR Code

Para agilizar o atendimento e garantir a vaga, o doador deve agendar o horário pelo site da Pró-Sangue.