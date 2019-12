Junta Militar de Osasco convoca reservistas de 2015 a 2019 para o Exercício da Reserva

A Junta de Serviço Militar de Osasco convoca os integrantes da reserva do Exército Brasileiro dos anos de 2015 até 2019 para o Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR/19, que deverá ser feito entre os dias 9 e 16 de dezembro (exceto sábado e domingo), no quartel onde prestou o Serviço Militar ou na Junta Militar, na Rua Melvin Jones, 161, no Centro.

Os reservistas devem ficar atentos quanto aos locais e horários, pois são estabelecidos pelos editais de convocação conforme a Região Militar.

Para mais informações, entre em contato com a Junta Militar, no telefone (11) 3654-3508 ou no Portal EXARNET: www.exarnet.eb.mil.br

Publicidade

Serviço

Reservistas dos anos de 2015 a 2019 apresentar-se para o Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR/19

Quando?

Pessoalmente – de 9 a 16/12 (segunda a sexta-feira)

Pela internet – De 1º/12/19 a 31 de janeiro de 2020 acessando o portal EXARNET.

Após estas datas, ainda poderão ser realizadas apresentações, porém incorrerão em multa, conforme previsto na lei de serviço militar e seu regulamento.