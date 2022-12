“Jurassic City”: parque dos dinossauros é atração gratuita em Santana de Parnaíba

O bolsão do estacionamento, no Centro de Santana de Parnaíba, recebe a partir das 18h desta quarta-feira (21), a atração gratuita “Jurassic City”. O evento convida o público a fazer uma viagem à pré-história, com muita diversão.

Entre esta quarta e sexta-feira (23), a atração funciona das 18h às 22h. Na semana seguinte, também entre quarta e sexta-feira, dias 28 a 30 de dezembro, o horário será o

Durante o mês de janeiro, o público pode visitar a imersão ao mundo dos dinossauros de sexta-feira a domingo, também das 18h às 22h.

O Jurassic City fica no Bolsão de Estacionamento, no Viário da Ponte, Centro de Santana de Parnaíba. Entrada gratuita.