Jurassic World – Domínio está em cartaz no Kinoplex Osasco

Os fãs da saga Jurassic Park já podem conferir todos os detalhes de Jurassic World – Domínio no Kinoplex do SuperShopping Osasco. As aventuras dos ex-funcionários do parque de dinossauros Claire e Owen ganha mais um capítulo repleto de ação e problemas.

A programação de junho no Kinoplex Osasco traz também Top Gun: Maverick e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que segue em cartaz. Para garantir a diversão das crianças, Lightyear estreia na agenda no dia 16.

A compra dos ingressos pode ser realizada através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais. Para pagamento exclusivamente em dinheiro, um caixa exclusivo.

Confira abaixo os filmes em cartaz no SuperShopping Osasco:

Jurassic World-Domínio

Sinopse: Quatro anos após a destruição da fantástica ilha Nublar, os dinossauros vivem e caçam ao lado de humanos, mas nem todos os répteis conseguem conviver em harmonia com a espécie humana. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros Claire e Owen envolvem-se nessa aventura e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes.

Gênero: Ação

Duração: 147 minutos

Classificação: 12 anos

Top Gun: Maverick

Sinopse: Pete Maverick é convocado liderar uma missão especial e que, até o momento, nenhum piloto jamais participou. Nessa viagem, ele conhece o tenente Bradley, filho de Goose, seu falecido amigo e piloto. A partir desse momento, ele percebe que enfrentará os fantasmas do passado e lutará contra seus medos.

Gênero: Ação

Duração: 131 minutos

Classificação: 12 anos

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Sinopse: O Doutor Estranho embarca em uma viagem para o desconhecido multiverso com a ajuda de seus novos e antigos aliados místicos, enfrentando as perigosas realidades alternativas e alucinantes desse espaço e encarando um misterioso adversário.

Gênero: Ação, fantasia

Duração: 126 minutos

Classificação: 14 anos

Lightyear

Os fãs de Toy Story podem comemorar a chegada desse filme às telonas. Lightyear conta a origem de um dos personagens mais queridos da Disney, o Buzz Lightyear Lightyear segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele seja abandonado em outro planeta a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa, descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo.

Lançamento: 16 de junho

Gênero: Animação

Duração: 100 minutos

Classificação: Livre