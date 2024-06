Justiça aumenta pena de assaltante de 7 para 18 anos em Cotia

A Justiça de São Paulo elevou de 7 para 18 anos a pena de um homem condenado por roubo em Cotia. A decisão, proferida na última quinta-feira, atendeu a um recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

O crime ocorreu em maio de 2021, quando o réu e um cúmplice invadiram uma residência, rendendo os moradores sob a mira de arma de fogo. Segundo a denúncia da promotora Camila Pinho, a dupla subtraiu celulares, relógios, joias e valores em reais e dólares antes de empreender fuga.

Durante a perseguição por guardas municipais, um dos assaltantes chegou a efetuar disparos contra um agente de segurança, sem atingi-lo. A promotoria recorreu da sentença inicial, argumentando que o juiz “não valorou de maneira adequada as circunstâncias do crime”, destacando a violência excessiva empregada contra uma família indefesa em seu próprio lar.

A procuradora de Justiça Eliana Sanseverino endossou o pedido de aumento da pena em seu parecer. A nova sentença mais que dobra o tempo de reclusão do condenado, refletindo a gravidade do delito e a preocupação das autoridades com crimes violentos contra residências.