Justiça de Barueri determina que o nome de Deolane seja desvinculado do termo ‘bafuda’ no Google

Justiça de Barueri determina que o nome de Deolane seja desvinculado do...

O juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível do Foro de Barueri, determinou que o Google desvincule o nome da influenciadora digital Deolane Bezerra do termo “bafuda” na ferramenta de buscas. A advogada publicou um print da decisão nos Stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (25).

A moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, acionou a Justiça para fazer a solicitação alegando que “não suportava mais ver seu nome e imagem relacionados a este termo”.

Segundo o documento de segunda-feira (22) que foi divulgado hoje por Deolane, a Justiça de Barueri estipulou o prazo de 5 dias desde a citação para que o Google faça a modificação.

Deolane foi chamada de “bafuda” por Deborah Albuquerque, que a acusou de ter mau hálito, durante sua participação em “A Fazenda”, reality show da Record TV. Desde então, quando se pesquisa pelo termo no Google aparece o nome da advogada no resultado das buscas.

Ao compartilhar o print da decisão, a influenciadora digital comemorou a vitória citando o nome da advogada Adelia Soares: “zic*” e completou com emojis de palmas, coração e um sorriso.