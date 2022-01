Justiça de Osasco condena SBT a indenizar Rachel Sheherazade em R$ 500 mil

A 3ª Vara do Trabalho de Osasco condenou, em primeira instância, o SBT, emissora sediada na cidade, a indenizar Rachel Sheherazade em R$ 500 mil. Na ação, a jornalista reivindicava direitos trabalhistas e dizia ter sofrido assédio moral ao ser “humilhada” pelo patrão Silvio Santos, e que foi vítima de boicote por parte da cúpula do Jornalismo do SBT.

publicidade

Contratada como pessoa jurídica pelo SBT, emissora em que trabalhou por mais de 10 anos, Rachel alega que teve vínculo empregatício, tendo que fazer horas extras e plantões. De acordo com decisão da Justiça, a empresa de Silvio Santos terá de reconhecê-la como funcionária CLT.

Outra situação levantada no processo foi o tratamento que Rachel recebeu do então patrão Silvio Santos no Troféu Imprensa 2017. Na ocasião, a jornalista disse que foi contratada para dar opiniões como âncora, mas o Homem do Baú discordou.

publicidade

“Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de televisão vá fazer por sua conta, aqui não. Chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, para ler as notícias no teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião”, disse Silvio Santos na época.

Em outubro do ano passado, a emissora recusou-se a fechar acordo com a jornalista, que pedia R$ 20 milhões em indenização. Sheherazade deixou a emissora em outubro de 2020.

publicidade

Após a publicação da sentença, pelo juiz Ronaldo Luis de Oliveira, na sexta-feira (21), Rachel Sheherazade comemorou nas redes sociais: “Parabéns aos meus advogados e a toda equipe do escritório Mainenti Grossi Froes de Aguilar pela gigantesca vitória. Ainda falamos em primeira instância, mas independentemente de qualquer coisa já me sinto vitoriosa”, comentou.