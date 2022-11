Justiça de São Paulo proíbe Carreta Furacão de usar imagem do Fofão

A Justiça de São Paulo manteve a liminar que proíbe a Carreta Furacão de usar o personagem “Fon-Fon”. O grupo de animação infantil foi acusado de plágio por uso indevido da imagem de Fofão, personagem do ator Orival Pessini, que morreu em 2016.

O herdeiro do criador de Fofão foi quem acionou a Justiça para pedir que a Carreta deixasse de usar a imagem do personagem original. No processo, ele alega que a empresa teria licenciado o uso indevido para campanha publicitária de uma rede de fast food.

Uma liminar determinou que a Carreta Furacão retirasse qualquer conteúdo com o personagem Fon-Fon dos canais de divulgação. A empresa recorreu da decisão alegando que Fon-Fon é a personagem mais querida do grupo e uma paródia de Fofão, não plágio.

Os desembargadores da 2ª câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, decidiram manter a liminar, ressaltando que a empresa já foi acusada de plágio pelo uso indevido da imagem de Fofão.